Міністерство економіки України спільно з Фондом державної майни завершили розробку методики визначення збитків, завданих підприємствам внаслідок агресії рф. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ призначений для розрахунку суб'єктів господарювання таких категорій втрат:

розміру реальних збитків свою майну. Йдеться про нерухоме та рухоме майно, об'єкти незавершеного будівництва, транспортні засоби, товарно-матеріальні запаси тощо, знищені або пошкоджені внаслідок бойових дій;

упущеної вигоди, яке підприємство втратило через неможливість продовження діяльності;

розміру витрат, останніх для відновлення майна та майнових прав, що зазнали руйнівного впливу внаслідок збройної агресії.

Оцінка проводитися незалежними експертами на підставі вихідних даних (документів підприємства, які відповідають характеристикам майна), результатів огляду постраждалого об’єкта (або фото-, відеоматеріалів, супутникових знімків), а також на основі даних про ринкову вартість подібного майна.

Для підтвердження факту знищення об'єктів внаслідок військової агресії підприємцям необхідно підготувати пакет документів.

Збитки, визначені за методикою, можуть бути використані для відкриття кримінальних проваджень проти агресора, подання суб’єктами господарювання суб’єктів господарювання заяв про компенсацію, а також для позовів до міжнародних судових інстанцій.

Наразі проект методики сприйняття для обговорення на сайті Міністерства економіки України.