Українська компанія GSC Game World, яка є розробником гри S.T.A.L.K.E.R., зібрала понад 800 000 доларів США для підтримки України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці гри у Твітері.
«Благодійний розпродаж ігор GSC Game World завершено. Разом з вами нам вдалося зібрати понад 800 000 доларів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після сплати податків та комісії магазину всі кошти будуть передані до Благодійного фонду «Повернись живим».
24 лютого президент росії володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рфобстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет, авіабомб.