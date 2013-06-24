Розширюється коло осіб, які мають право на на безоплатну вторинну правову допомогу. Верховна Рада України прийняла Закон № 7312 «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, право на безоплатну вторинну правову допомогу отримають потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту. Відтепер ці особи зможуть звернутися до системи безоплатної правової допомоги та отримати послуги з представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень.

Також люди, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, матимуть право отримати правові послуги з представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов’язаних з оформленням та видачею таких документів.