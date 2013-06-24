Найважливіший напрямок у підготовці майбутніх правоохоронців - розслідування і документування воєнних злочинів. На цьому Голова Національної поліції Ігор Клименко наголосив під час зустрічі керівництва МВС та НПУ з очільниками закладів вищої освіти, які готують спеціалістів для Нацполіції. Йшлося про результати вступної кампанії-2022. Про це повідомляє Урядовий портал.

Голова Нацполіції Ігор Клименко окреслив для керівників відомчих вишів основні напрямки у підготовці майбутніх правоохоронців. З-поміж найважливіших він назвав потребу у належній підготовці спеціалістів для розслідування і документування воєнних злочинів. Глава відомства також наголосив на важливості вміння майбутніх поліцейських використовувати вогнепальну зброю та надавати медичну допомогу собі та потерпілим. Окремо він наголосив на компетенціях роботи із закладами освіти.

За словами заступника Міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, цьогорічна вступна кампанія до вишів системи МВС пройшла успішно, а державне замовлення виконано повністю. У порівнянні з минулим роком кількість вступників у 2022-му зросла вдвічі.