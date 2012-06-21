Де в Україні жити найкомфортніше? Виявляється, в Умані, хоч таке місто далеко не єдине. Принаймні, так вважають експерти, які проаналізували новації, втілені протягом останнього року в громадах. Проєкти брали участь у конкурсі «Смарт-місто 2019», підсумки якого підбили в Києві. Авторитетні містобудівники, архітектори, бізнес-експерти оцінили здобутки у впровадженні прогресивних рішень і визначили найкращі з них.
Тернопіль, Тетіїв, Дрогобич відзначено за широке залучення населення до управління містом на основі застосування новітніх інформаційних технологій, Житомир, Львів та Маріуполь — за розвиток міського транспорту, Білу Церкву, Миргород та Іллінці — за використання сучасних технологій у захисті екологічної системи. Харків, Чортків та Умань відзначилися найвищими стандартами затишку і рівнем комфорту городян.
Робота над упровадженням концепції розумних сталих міст в Україні триває. Вона полягає в тому, щоб завдяки аналізу інформації всі ресурси використовувати продуктивніше. Це дає змогу не тільки економити кошти, а й надавати сервіс найвищого ґатунку, тобто підвищувати рівень життя населення.