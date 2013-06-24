Українська розвідка здобула список військовослужбовців 559-ого бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовська (Ростовська обл.), які бомбардують мирні українські міста і села.

Як передає Укрінформ, про це уФейсбуці повідомляє пресслужба Головного управління розвідки ЗСУ.

«Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовська. Вони бомбардують українські міста та цивільне населення. Моліть Бога, "лєтуни", щоб і вам катапульту в літаку ваше керівництво відключило, як вашим колегам», - наголосили в пресслужбі.

Українській розвідцівідомі прізвища командування, членів штабу, командного пункту та інших служб авіаполку.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 19 березня орієнтовно становлять: особового складу – близько 14 400 осіб, танків ‒ 466, бойових броньованих машин ‒ 1470, артилерійських систем – 213, РСЗВ – 72, засобів ППО – 44, літаків – 95, гелікоптерів – 115, автомобільної техніки – 914, кораблів /катерів – 3, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17, спеціальної техніки – 11. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Упродовж минулої доби російські війська випустили по Україні 14 ракет, а також скоїли 40 авіанальотів.