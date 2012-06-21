Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



У спробі знайти відповідь на запитання про походження коронавірусу спецслужби США отримали доступ до великого масиву генетичних даних з лабораторії в китайському місті Ухань. У цьому місті в грудні 2019 вперше зафіксували спалах COVID-19.

За даними CNN, американці вивчають великий обсяг інформації, який містить генетичні креслення, взяті із зразків вірусів, які вивчалися в лабораторії і могли б стати джерелом виникнення пандемії коронавірусу. Відзначається, що неясно, як і коли спецслужби змогли отримати ці дані. Однак пристрої, що беруть участь у створенні і обробці такого роду інформації, зазвичай підключені до зовнішніх серверів. Це, як підкреслює телеканал, може говорити про ймовірність злому цих серверів.

Крім того, повідомляється про низку труднощів, з якими зіткнулися американці. В тому числі, вони пов'язані з питаннями комп'ютерної потужності. За даними телеканалу, розвідка США використовує суперкомп'ютери національних лабораторій міністерства енергетики країни. Також складнощі виникли і з пошуком вчених. Необхідні не тільки урядові фахівці, які відрізняються надійністю і здатністю інтерпретувати дані, а також вчені зі знаннями китайської мови. За словами джерела CNN, це дуже обмежене коло людей. Так як для роботи потрібні фахівці, які пройшли перевірку на предмет безпеки і розмовляють на мандаринській (найпоширенішому діалекті в Китаї), а також спеціалізуються в галузі біології.