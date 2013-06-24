Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії (в/ч 6912) з Хабаровська, що скоювали воєнні злочини в Київській області.

Як передає Укрінформ, про це ГУР повідомляє у Фейсбуці.

Список - за посиланням.

У ГУР наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правоохоронці мають поіменний список російських військових, які чинили звірства у Бучі.