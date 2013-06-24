Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло документальні підтвердження масштабних втрат живої сили і техніки 1-ї танкової армії збройних сил російської федерації в Україні.

Як передає Укрінформ, про це ГУР повідомляє уФейсбуці.

Вивчення та аналіз документів дозволили встановити перелік підрозділів, які беруть участь у вторгненні в Україну, військові звання та прізвища загарбників, які під час бойових дій загинули, зникли безвісти, потрапили в полон або отрималипоранення.

Станом на 15 березня загальні втрати 1-ї танкової армії становили 409 осіб. Українські воїни ліквідували 61 і поранили 209 загарбників.

«Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти, 96 загарбників зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон», - додали у ГУР.

За цей же час захисники України знищили та захопили 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії.

Нагадаємо, за даними розвідки, у повномасштабному вторгненні росії в Україну брали участь близько 2,5 тисяч так званих «кадирівців»- військових з Чеченської республіки рф.