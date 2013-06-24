У рамках оновлення 130-кілометрової вузькоколійної залізниці було проведено капітальний ремонт посадкової пасажирської платформи на станції Гайворон, повністю замінено покриття та вкладено тактильну плитку. Тепер це найсучасніша платформа серед усіх вузькоколійних залізниць України! Також було відремонтовано острівну платформу на станції Хащувате. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці

Однією з найприємніших новин цього тижня була поставка першої партії вузькоколійних залізобетонних шпал, виготовлених на власному підприємстві, для ремонту дільниці Гайворон — Голованівськ. Уже незабаром розпочнуться колійні роботи на цій дільниці, і восени буде відновлено залізничне сполучення з містом Голованівськ, що дасть змогу тисячам місцевих жителів зручно та комфортно їздити до районного центру у справах.

До речі, приміським поїздом сполученням Гайворон — Рудниця після відновлення руху скористалися вже більше 11 тисяч пасажирів, і попит зростає. Цей маршрут — справжня дорога життя не лише для місцевих жителів, а ще й для переселенців з інших областей України.

Нагадаємо, що наразі на дільниці Гайворон — Рудниця курусує дві пари приміських поїздів: