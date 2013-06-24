Під час робочої поїздки Кіровоградщиною Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський проінспектував готовність підрозділів ДСНС області та відвідав Центр управління в надзвичайних ситуаціях. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рятувальники Кіровоградщини відновили свої можливості за рахунок міжнародної технічної допомоги та посилили технічне забезпечення напрямків розмінування, водолазних робіт та інших видів реагування у випадках надзвичайних ситуацій. В області також створені і повноцінно функціонують системи управління, зв'язку та комунікації як внутрішньої, так і зовнішньої.

У Центрі управління надзвичайних ситуацій відбулася презентація нових телекомунікаційних рішень, імплементованих у функціонал підрозділів ГУ ДСНС області. Йшлося про перспективи розвитку, застосування новітніх рішень та технологій, а також використання штучного інтелекту на етапах збору інформації та прийняття управлінських рішень.

Обговорювалася можливість акумуляції зусиль відомств у споріднених напрямках: зв'язку, цифровізації, аналізу великих об'ємів даних та телекомунікацій. Міністр наголосив на соціальній функції інформування населення, завданням якого є уникнення жертв серед місцевого населення внаслідок ракетних та авіаційних атак росії.

Також чимало уваги було приділено мінній безпеці та роботі з громадянами у справі реагування на повідомлення з виявлення ВНП.

Фіналом візиту Міністра до Кропивницького стала зустріч із особовим складом бойових частин ГУ ДСНС області. Міністр вручив відомчі нагороди та ключі від квартир найкращим рятувальникам Кіровоградщини.