Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші. Про це повідомляє Урядовий портал.

Що таке двофакторна автентифікація, і як вона працює?

Двофакторна автентифікація – один із найдієвіших способів захисту облікових записів: електронної пошти, месенджерів, акаунтів у соцмережах та інших.

При вході у свої облікові записи більшість людей використовують лише один спосіб підтвердження особи. Зазвичай це – введення логіна і пароля. Проте це недостатньо надійно, особливо якщо як пароль ви використовуєте просте слово чи комбінацію, які хакерам легко зламати.

Двофакторна автентифікація – це використання одразу двох різних способів підтвердження. Вона дає можливість значно підсилити рівень вашого захисту та убезпечити персональні дані від кіберзловмисників. Якщо хтось намагатиметься увійти до вашого акаунту з незнайомого пристрою – наштовхнеться на додаткову перепону, а ви отримаєте сповіщення про таку спробу входу.

Додатковим фактором для перевірки може бути підтвердження:

через код, надісланий у смс;

через дзвінок на мобільний;

через лист на e-mail;

через надсилання сповіщення – така можливість, наприклад, є для акаунтів Google;

через код, згенерований за допомогою спеціальних мобільних додатків (наприклад, Google Authenticator, Microsoft Authentificator чи інші) тощо.

Як встановити двофакторну автентифікацію:

Увійдіть у потрібний акаунт (наприклад, Facebook, Telegram, Google чи інший).

Зайдіть у розділ меню Налаштування, а потім Безпека.

Оберіть пункт із налаштуваннями двофакторної автентифікації, якщо така функція є (зверніть увагу, може називатися також – двоетапна перевірка).

Виконайте всі необхідні дії за запропонованою інструкцією.

Використовуйте двофакторну автентифікацію всюди, де це можливо.