Міністерство соціальної політики України, як національний координатор у сфері протидії торгівлі людьми звертає увагу, що торгівля людьми – це сучасне рабство.
Свобода людини є однією з головних цінностей сучасного цивілізованого суспільства, а забезпечення недоторканності свободи особи – однією з головних функцій держави.
Ви слали жертвою торгівлі людьми якщо:
- Вас силою примушували працювати;
- Вам не виплатили обіцяної заробітної плати;
- У Вас відібрали паспорт чи інші документи;
- Вас насильно утримували, контролювали;
- Вам погрожували, шантажували;
- Вас змушували до жебрацтва;
- Вас втягнули у проституцію, порнобізнес;
- Ви стикнулись з обманом, насильством.
В такому випадку необхідно звернутися за місцем перебування до місцевої держадміністрації та правоохоронних органів або зателефонувати на цілодобову «гарячу лінію» за телефонним номером 15-47.
Національна соціальна сервісна служба України опікується питанням запобігання та протидії торгівлі людьми: приймає рішення про встановлення / відмову у встановленні, продовження / відмову у продовженні, позбавлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; проводить аналіз діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми; координує та контролює діяльність закладів, що надають допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми, в тому числі направляє до закладу осіб, які постраждали від торгівлі людьми за кордоном та повертаються в Україну, в разі необхідності надання їм тимчасового притулку; проводить заходи, спрямовані на усунення передумов торгівлі людьми.