Міністерство соціальної політики України, як національний координатор у сфері протидії торгівлі людьми звертає увагу, що торгівля людьми – це сучасне рабство.

Свобода людини є однією з головних цінностей сучасного цивілізованого суспільства, а забезпечення недоторканності свободи особи – однією з головних функцій держави.

Ви слали жертвою торгівлі людьми якщо:

Вас силою примушували працювати;

Вам не виплатили обіцяної заробітної плати;

У Вас відібрали паспорт чи інші документи;

Вас насильно утримували, контролювали;

Вам погрожували, шантажували;

Вас змушували до жебрацтва;

Вас втягнули у проституцію, порнобізнес;

Ви стикнулись з обманом, насильством.

В такому випадку необхідно звернутися за місцем перебування до місцевої держадміністрації та правоохоронних органів або зателефонувати на цілодобову «гарячу лінію» за телефонним номером 15-47.

Національна соціальна сервісна служба України опікується питанням запобігання та протидії торгівлі людьми: приймає рішення про встановлення / відмову у встановленні, продовження / відмову у продовженні, позбавлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; проводить аналіз діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми; координує та контролює діяльність закладів, що надають допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми, в тому числі направляє до закладу осіб, які постраждали від торгівлі людьми за кордоном та повертаються в Україну, в разі необхідності надання їм тимчасового притулку; проводить заходи, спрямовані на усунення передумов торгівлі людьми.