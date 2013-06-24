Для Міністерства культури та інформаційної політики України завдання із забезпечення сталості сфери культури та медіа є одним з пріоритетних. Українська культура сьогодні є важливим інструментом стійкості та опору російській агресії. Кожний заклад культури, кожна людина, яка працює в сфері є критично важливими і необхідними для забезпечення нашої духовної обороноздатності. Можна скільки завгодно іронізувати на тему критичності закладів культури для функціонування економіки і бронювання артистів, але відстрочка від мобілізації частини персоналу закладів культури і медіа надає можливість сфері зберегти свою хоча б мінімальну спроможність виробляти культурний та інформаційний продукт та надавати важливі сьогодні суспільству соціокультурні та інформаційні послуги.

Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76. Цією ж постановою Уряду визначено Порядок та критерії віднесення підприємств, установ, організацій до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

За цим Порядком підприємства, установи, організації, що відповідають встановленим критеріям, подають до МКІП звернення та відповідні підтверджуючі документи, які розглядаються спеціальною комісією міністерства.

Після отримання статусу критично важливого закладом до міністерства надається список військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період воєнного стану.

Кількість таких осіб не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобовʼязаних працівників підприємства.

Після розгляду в міністерстві матеріали щодо бронювання військовозобов’язаних працівників направляються для погодження до Генерального штабу ЗСУ. Остаточне рішення про бронювання по кожній окремій особі приймає Мінекономіки.

Від дати прийняття Порядку бронювання понад рік тому, він не зазнав жодних змін. МКІП бронює працівників усіх закладів, які формують систему культури і медіа. Це у тому числі артисти театрів, філармоній і цирків також. Це дуже незначна кількість людей. Проте перебування цих людей на своїх посадах дозволяє зберегти сферу від занепаду.

Станом на сьогодні за поданням МКІП статус заброньованих по всій країні отримали лише 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 медійників.

Ці люди критично важливі для своїх підприємств.

Обов’язок влади – забезпечити хоча б мінімальну спроможність функціонування кожного закладу культури, який, попри виклики війни, не припинив свою діяльність, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання.

Можливо не зовсім правильно називати заклади культури критично важливими для функціонування економіки підприємствами. Правильно було б їх назвати критично важливими для нашого життя, духовної стійкості та опору.

Вважаємо, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа – це неповага до людей, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює.

Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» – це професійний колектив висококласних майстрів своєї справи.

Це єдиний заклад, що проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи.

Специфіка роботи цього колективу – це постійні гастролі по всій території України, перебування у відрядженні 11 місяців на рік, виїзди на деокуповані території, показ вистав в госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях.

За 2023 рік колективом було проведено 1510 вистав, які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За 2 місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях.

Дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб. Це менше, ніж 10 відсотків від загальної чисельності усього колективу. Це 11 виконавців найскладніших циркових жанрів і ще 3 технічних працівники, які нероздільно пов’язані з артистами та без участі яких вистави просто не відбуваються. 8 працівників Дирекції пересувних циркових колективів України сьогодні захищають Батьківщину в складі ЗСУ.

Щодо бронювання працівників медіа. Під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та закордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована.

Комісія МКІП прийняла рішення про визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період в інформаційній сфері підприємств, організацій, установ. З поміж, інших є і такі як: підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «НБМ» (5 канал), КП «Дніпровська міська студія телебачення»; представництво німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle/Дойче Велле (DW) в Україні; представництво «Британська телерадіомовна корпорація (Бі-Бі-Сі) та інших компаній, а також деяких закладів сфери культури, зокрема цирків.

Люди критично важливі культурі. Культура та медіа критично важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, але й своїми виваженими та професійними рішеннями забезпечувати нашу стійкість і на фронті, і в тилу.

Джерело: МКІП