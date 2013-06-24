Міністерство внутрішніх справ надає роз'яснення відмінності національного посвідчення водія від міжнародного. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це два різні документи!

Національне посвідчення водія видається після складання іспитів.

Міжнародне — фактично є перекладом декількома мовами інформації національного посвідчення водія, видається додатково до нього та окремо від національного не діє.

Чи обов’язково обмінювати «старе» національне посвідчення водія на нове?

Обмінювати національне посвідчення водія необхідно лише, якщо ви маєте намір виїжджати за кордон, а ваше водійське не відповідає міжнародній конвенції. Наприклад, не містить дату закінчення, терміну дії.

При цьому нагадуємо, що всі зразки українських посвідчень водія дійсні на території України і змінювати їх не потрібно. Але можна за бажанням.

Що ж до міжнародного посвідчення водія — то його необхідно отримувати для виїзду до країн, які є підписантами Женевської конвенції, зокрема, Австралія, Японія, США, Індія. І видається воно на підставі національного, на 3 роки (має вигляд паперової книжки).