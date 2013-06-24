Війна лишила тисячі українців без житла і автівок. Чимало автомобілів були пошкоджені, чи втратили номерні знаки під час евакуації. Якщо ви втратили свої номерні знаки, їх пошкоджено, або викрадено, ви можете відновити їх у сервісних центри МВС. Про це повідомляє Урядовий портал.

З собою необхідно мати:

паспорт

ідентифікаційний код

свідоцтво про реєстрацію ТЗ

довідка з Національної поліції (у разі викрадення номерного знаку).

Адміністратор проведе перереєстрацію вашого ТЗ (обов’язково його наявність) та видасть нові номерні знаки.