Пенсійний фонд України надає відповідь на запитання: якщо пенсіонеру надали статус зниклої безвісти особи, чи зберігається за ним виплата пенсії?

Про це повідомляє Урядовий портал.

Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у порядку, передбаченому законодавством, та вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи.

Після встановлення пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, виплата пенсії призупиняється. Виплата пенсії поновлюється після особистого звернення такої особи до органів Пенсійного фонду України.

ДОВІДКА

Правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин визначає Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Згідно зі статтею 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія виплачується пенсіонеру за місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Враховуючи Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», особа, зникла безвісти, є фізичною особою, стосовно якої протягом певного часу немає відомостей про її місцеперебування.