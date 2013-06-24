Станом на 10:00 24 лютого більшість пасажирських поїздів, всі поїзди до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями. Це стосується напрямку Маріуполя через Дніпро. Рух поїздів до Харкова тимчасово зупинено.Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

З метою безпеки пасажирів внесені зміни у рух поїздів: №10 Київ – Маріуполь, який слідує зі зменшеною швидкістю на Волноваху, поїзди №11 Київ – Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель – Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка, поїзд №44 Івано-Франківськ – Київ зупинено по ст. Ірша, №112 Київ – Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.

Укрзалізниця готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування. Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні.

Так, Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

Донецька область: два состави відправлятимуться з Краматорська, два - з Маріуполя, один – з Костянтинівки.

Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст.

Просимо пасажирів зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями у Telegram-каналі Укрзалізниці, на вокзалах та прибувати на посадку за 30 хвилин до графікового відправлення.