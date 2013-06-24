Руйнування українського довкілля - це проблема не лише України, а й усього світу. Про це заявив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час виступу на конференції «Всі зміни? Що відбувається з екологічною політикою ЄС під час кризи?» у рамках Зеленого тижня ЄС-2022 у Брюсселі, передає Урядовий портал.

Міністр відвідав Брюссель на запрошення Єврокомісара з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюса Сінкявічюса.

На відкритті Green Week 2022 учасники обговорили складну ситуацію в екологічній політиці в нинішніх умовах. Йшлося про вплив війни на стан довкілля та післявоєнне відновлення, енергетичний баланс ЄС та доступ до критичної сировини.

Очільник Міндовкілля розповів учасникам заходу про стан довкілля України внаслідок російської агресії та про роботу оперативного штабу, який 24/7 документує кожен злочин окупантів проти природи. Він також окремо зупинився на підготовці позовів у міжнародні суди для отримання Україною компенсації від росії за руйнування природи.

«Війна в Україні, це не лише втрати для нашого довкілля, адже всі екосистеми пов’язані. І якщо російські ракети літають над нашими АЕС, то це проблема всього світу. Нафта, яка потрапляє у наші річки внаслідок бомбардування росіянами наших АЗС, - це також проблема всього світу. Хімікати у наших ґрунтах, це проблема всього світу. Спалення лісу росіянами в Україні – це проблема всього світу. Тому правовий фронт під час війни важливий не лише для нас, українців, але й для майбутнього всієї цивілізації», - наголосив у своєму виступі Руслан Стрілець.

За словами очільника Міндовкілля, сьогодні важливо, аби світові держави, які зацікавлені в збереженні природи, об’єдналися та допомогли Україні у боротьбі за компенсацію рф за руйнування довкілля.

«росія мусить дорого заплатити за скоєне. Усі мають зрозуміти, наскільки дорого обходиться війна не лише державі, на яку напали, але й агресору. Ігнорувати це зараз ‐ означає допустити схожі сценарії в майбутньому», - підкреслив Руслан Стрілець.

Єврокомісар з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс подякував Міністру Руслану Стрільцю за те, що він долучився до «Зеленого тижня ЄС 2022» та вкотре наголосив, що ЄС та Україна єдині, тому Єврокомісія і надалі підтримуватиме її у боротьбі з агресором.

Зелений тиждень ЄС – це щорічна подія, де політики, екологи та різні стейкхолдери з Європи та інших континентів обговорюють європейську екологічну політику. Цьогоріч тиждень зосереджений на Європейському зеленому курсі – стратегії ЄС щодо сталого та трансформаційного зростання для створення ресурсоефективної та кліматично нейтральної Європи до 2050 року.