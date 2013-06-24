Міністерство аграрної політики та продовольства звернулося до урядів США, Канади, Великої Британії, ЄС із проханням надати Україні пристосування для тимчасового зберігання зерна. Попередні результати є: перша партія уже пливе до нас.

Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич в ефірі національного марафону «Єдині новини».

За його словами, з огляду на доволі проблематичний темп розвитку експорту через блокування морських портів дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року може сягати від 10 до 15 мільйонів тонн.

«Ми говоримо про тимчасове зберігання. Це так звані рукави для зберігання зерна, якими наші аграрії вже користувалися до війни. Вони мають вигляд довгих поліетиленових мішків, у які вміщається до 200 тисяч тонн зерна і які можна зберігати просто на полях. Друга опція, яку застосовують у Канаді і США, — так звані тимчасові силуси, або зернові кільця. Це велике металеве кільце, яке кріпиться на звичайному майданчику, на поверхню стелиться спеціальний матеріал, який не пропускає вологи, а зверху він закривається спеціальним тентом, що зберігає зерно від впливу навколишнього середовища. Один такий силус приблизно вміщає 5 тисяч тонн зернових», — пояснив посадовець.

Він зазначив, що багато фермерів, розуміючи майбутню проблему, вже закуповують такі пристрої, насамперед рукави для зберігання зерна.

Заступник міністра додав, що до початку повномасштабної війни в розпорядженні українських аграріїв було потужностей для складського зберігання приблизно на 75 мільйонів тонн. Зерносховища на 10 мільйонів тонн розміщено на тимчасово окупованих територіях, решту було або пошкоджено, або знищено внаслідок воєнних дій.

Нагадаємо, Україна в ході весняно-польових робіт засіяла 13,4 мільйона га сільськогосподарських земель. За прогнозами, очікується врожай 60 мільйонів тонн зернових та олійних культур.