Міністр захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець спільно з головою Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олегом Бондаренком та народним депутатом Едуардом Прощуком з робочим візитом побував у найвіддаленішому природоохоронному осередку Українських Карпат, майже на кордоні з Румунією, Нацпарку «Верховинський». Про це повідомляє Урядовий портал.

Там вони відвідали новий еколого-освітній візит-центр «Ільківці», створений за кошти України та ЄС, і поспілкувалися з колективом парку.

«Вражений тим, що побачив у сучасному візит-центрі. Екскурсійні послуги та сучасні виставково-експозиційні модулі, VR-окуляри, де відвідувач може з висоти пташиного польоту помилуватися Карпатами. Для зручності тут є автостоянка та дитячий майданчик з м'яким покриттям. Відразу впадає в очі, що працівники нацпарку вболівають за свою роботу», - зазначив Руслан Стрілець.

Крім того, парк «Верховинський» став потужним прихистком для тимчасових переселенців. У відновленій адмінбудівлі парку є приміщення, облаштовані для комфортного проживання, де сьогодні знаходять свій прихисток ВПО. Також на території парку активно розвивається сфера надання туристичних послуг, створюється усе для комфорту відвідувачів. Приміром, щоб купити квиток у візит-центр, достатньо лише зайти на сайт парку та у пару кліків здійснити операцію.

Також Міністр разом з головою Державного агентства лісових ресурсів України Юрієм Болоховцем передали Національному природному парку «Черемоський» приміщення від Перкалабського лісництва, які будуть використовувати для різних природоохоронних заходів.

«Попри війну, наш природно-заповідний фонд має багатий потенціал для розвитку. Сьогодні Україна – центр тяжіння міжнародної спільноти. Я певен, після нашої перемоги над окупантами нашу країну захоче відвідати багато туристів, і ми маємо вже сьогодні робити все можливе, аби наша Україна була відома не лише як держава-переможниця, але й країна з багатим природним та туристичним потенціалом.

Дякую фахівцям нацпарків за кропітку працю заради збереження нашої природної та культурної спадщини», - підсумував Руслан Стрілець.