У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали правила використання пічного опалення у побуті.
Як передає Укрінформ, про це ДСНС повідомила у Телеграмі.
У ДСНС підкреслили, що «терор мирних жителів триває - окупанти рф завдають ударів по критичних об’єктах у різних областях України, щоб залишити нас без світла й тепла. Наразі багато мешканців приватних старих будинків використовують пічнеопалення».
Під час використання пічного опалення у побуті слід:
- не допускати перегріву печей, стежити, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин, чистити димоходи;
- на підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами варто прибити металевий лист розміром 50х70 см;
- не варто користуватися для розпалу печей легкозаймистими рідинами чи розміщувати їх безпосередньо перед топковим отвором;
- не треба сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
- не слід використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;
- забороняється користуватися відкритим вогнем для освітлення приміщення. Для цієї мети безпечніше та ефективніше застосовувати електричні ліхтарі;
- не можна залишати печі, що топляться, без нагляду та доручати нагляд за ними дітям.
Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали правила безпеки при роботі з електрогенератором.