У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали правила використання пічного опалення у побуті.

Як передає Укрінформ, про це ДСНС повідомила у Телеграмі.

У ДСНС підкреслили, що «терор мирних жителів триває - окупанти рф завдають ударів по критичних об’єктах у різних областях України, щоб залишити нас без світла й тепла. Наразі багато мешканців приватних старих будинків використовують пічнеопалення».

Під час використання пічного опалення у побуті слід:

не допускати перегріву печей, стежити, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин, чистити димоходи;

на підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами варто прибити металевий лист розміром 50х70 см;

не варто користуватися для розпалу печей легкозаймистими рідинами чи розміщувати їх безпосередньо перед топковим отвором;

не треба сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

не слід використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

забороняється користуватися відкритим вогнем для освітлення приміщення. Для цієї мети безпечніше та ефективніше застосовувати електричні ліхтарі;

не можна залишати печі, що топляться, без нагляду та доручати нагляд за ними дітям.

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали правила безпеки при роботі з електрогенератором.