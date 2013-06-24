Випадок, гідний фільму жахів, стався на озері в бразильському штаті Мінас-Жерайс на південному сході країни. Місцевий рибалка стрибнув у воду, аби врятуватися від бджолиного рою. Але не здогадувався, що там на нього вже чатували голодні піраньї.

Троє друзів рибалили, коли раптом над ними почав кружляти рій розлючених бджіл. Чоловіки злякалися і стрибнули в озеро, щоб урятуватися. Пізніше двоє з них без проблем випливли на берег, а третій чоловік почав тонути. На жаль, друзі не змогли йому допомогти.

Вони повідомили про те, що сталося, пожежникам, які незабаром знайшли тіло загиблого за чотири метри від берега. Перш ніж витягти його, вони запитали місцевих жителів, чи водиться в озері хижа риба. Як з’ясувалося, у водоймі мешкають піраньї, повідомляє ВВС.

Після того, як тіло чоловіка дістали з озера, виявилося, що воно вкрите укусами цих хижаків. Розслідування має встановити, від чого саме помер рибалка: від нападу піраній чи утоплення. Піранья — риба-хижак з великим ротом і гострими дрібними зубами. Її нижня щелепа трохи випнута вперед, а зуби загнуті назад. Зазвичай ці риби пересуваються великими зграями. Вони поширені переважно у Південній Америці. Напади піраній на людину зі смертельним результатом — рідкість, але вряди-годи таки трапляються.