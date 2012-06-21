Народжена під час жорсткого карантину інформаційна платформа Bucha.Life упродовж року встигла зібрати навколо себе понад 100 блогерів, експертів у різних галузях, підприємців регіону, прилеглого до столиці.

Сайт Bucha.Life дає можливість спілкування також і офлайн, адже створений у Бучі на базі коворкінгу Portal Освіта і Бізнес, де, зокрема, об’єднуються для навчання та у пошуках партнерів місцеві бізнесмени. Тут також діє Клуб урбаністів Бучі (КУБ), котрий продукує креативні ідеї розвитку міста.

Навколо Bucha.Life концентрувалися та висвітлювались ідеї, що стали основою проектів, поданих на Громадський бюджет. В результаті такої діяльності нинішнього року в Бучанській об’єднаній громаді було подано рекордну кількість проектних заявок – понад 70.

Цими днями спільнота, об’єднана сайтом Bucha.Life, презентувала проект Бізнес інкубаторів Бучі. Його ініціаторка – бучанка, маркетолог крупної міжнародної компанії Віталіна Ященко.

Проект покликаний не тільки підтримати місцевий малий та середній бізнес, але й стати місцем сили для підприємців всього столичного регіону. Планується, що на базі Бучанського Бізнес інкубатора працюватимуть відомі ментори, бізнес тренери, а також ділитимуться власним досвідом успішні бізнесмени.

Проект вже обговорюється з представниками міської влади, зокрема, економічним відділом Бучанської міськради, депутатами районної ради, а також керівниками Агенції регіонального розвитку. Долучилися підприємці-практики. Мета такого спілкування – сприяти проектам, згенерованим і підтриманим у Бізнес інкубаторі, пройти повний цикл від народження ідеї до практичної реалізації.

Сайт Bucha.Life вже повідомляв про план створення на території Бучанської громади потужного кластера BuchaTechnoGarden. Нове утворення обіцяє дати понад 80 тисяч нових робочих місць та залучити багатомільйонні інвестиції в економіку Київської області. Бізнес інкубатор Бучі дасть можливість підготувати кадри, створити нове сучасне середовище під такий грандіозний план.