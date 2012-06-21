Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

На заході Samsung Unpacked південнокорейська компанія представила нові «розкладачки» Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3.

Смартфон Galaxy Z Fold 3 отримав 7,6-дюймовий основний AMOLED-дисплей, додалася підтримка S Pen. Важливо відзначити, що S Pen в серії Galaxy Z застосовується вперше.

У великого екрану з'явилася підекранна камера. При використанні пристрою в розкритому вигляді вона досить помітна справа вгорі. Девайс отримав процесор Snapdragon 888 і 12 Гб оперативної пам'яті.

Смартфон буде доступний у чорному і зеленому кольорах, в двох версіях: 256 Гб і 512 Гб.

У Galaxy Z Flip 3 оновився зовнішній екран – він став в чотири рази більшим за дисплей-попередника. Тепер цей 1,9-дюймовий Super AMOLED-дисплей дозволяє дізнаватися про оповіщення і повідомлення без необхідності відкриття гаджета.

Головний, 6,7-дюймовий дисплей теж отримав оновлення – адаптивну частоту оновлення екрану 120 Гц. В основі смартфона лежить чіп Snapdragon 888, доповнений 8 Гб оперативної пам'яті. Flip 3 випустять в бежевому, чорному, лавандовому і зеленому кольорах.