Наразі виконано 45% санкційного Плану дій групи Макфола-Єрмака щодо посилення санкцій проти російської федерації.
Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Санкційний План дій групи Макфола-Єрмака вже виконано на 45%», – зазначив він.
Єрмак уточнив, що низка аспектів шостого пакета антиросійських санкцій Європейського Союзу пропонувалися Планом групи Макфола-Єрмака. Зокрема, йдеться про заборону імпорту офшорної нафти з росії. Так, до кінця року споживання енергоресурсу агресора має скоротитися на 90%. Окрім цього, «Сбєрбанк», ще два російських і один білоруський банк були відключені від SWIFT.
«ЄС та Велика Британія заборонили страхування суден, які перевозять нафту.
Введені індивідуальні санкції, які торкнулися оточення путіна, включно з Аліною Кабаєвою.
Також союзниками були введені обмеження щодо яхт та літаків путіна, заборонено багато високотехнологічних товарів та обладнання для виробництва», – додав керівник ОП.
Він наголосив, що група не зупиняється на досягнутому – попереду багато роботи.
Нагадаємо, міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії була створена з ініціативи Президента Володимира Зеленського.
Очолюють групу керівник Офісу Президента Андрій Єрмакта директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол.
У квітні група представила План дій щодо санкцій, який містить рекомендації для міжнародної демократичної спільноти стосовно комплексу подальших економічних заходів, спрямованих на примус російського керівництва до якнайшвидшого припинення війни в Україні та максимальне збільшення ціни агресії для росії.
План зосереджений на 10 ключових напрямах санкційної політики, серед яких визнання росії та білорусі державами – спонсорами тероризму, а збройних сил рф – терористичною організацією; повна заборона на російський експорт енергоносіїв; розширення санкцій проти фінансового сектору рф та рб; посилення транспортних та страхових санкцій; розширення й посилення торговельних ембарго та персональних санкцій.
10 травня група представила другий напрацьований документ – Дорожню карту енергетичних санкцій.