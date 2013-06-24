Ухвалені Сполученими Штатами санкції проти Повітряно-космічних сил рф є, зокрема, результатом посилення співробітництва між Україною та союзниками з питань санкційної політики, - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це дуже гарна для наших захисників та для України новина. По-перше, нові санкції суттєво зменшують спроможності армії держави-терориста. По-друге, демонструють ефективність співпраці України та наших союзників у питанні посилення санкційного тиску.

Україна на різних рівнях постійно обмінюється відповідною інформацією з партнерами. Зокрема, такий обмін йде на рівні групи Єрмака-Макфола, розвідувальних органів. Також ми ділимося інформацією, яка опрацьовується, зокрема нашою Міжвідомчою робочою групою (МРГ) з питань реалізації санкційної політики та стає основою для введення санкцій Україною», - зазначила Юлія Свириденко, яка є головою цієї МРГ.

За словами Міністра економіки України, під час її нещодавніх зустрічей з Координатором санкцій Держдепартаменту США, Послом Джеймсом О’Браєном у Вашингтоні та Києві були предметно обговорені, зокрема, заходи, які припинили б отримання росією дронів, високотехнологічних комплектуючих для виготовлення зброї, ракет тощо.

«Зараз маємо результат спільних зусиль усіх українських органів, що ведуть діалог із союзниками та наших закордонних партнерів», - зазначила Юлія Свириденко.

США запровадили санкції проти:

Повітряно-космічних сил рф;

924-го державного центру безпілотної авіації;

Командування військово-транспортної авіації.

Ці три структури пов’язують із отриманням від Ірану дронів та використання їх у війні проти України.

Це не перші обмеження, пов’язані з виготовленням, постачанням та використанням іранських БПЛА. Зокрема, в листопаді (також за підсумками обміну інформацією та співпраці з Україною) Сполучені Штати запровадили санкції проти іранських компаній, відповідальних за розробку та виготовлення дронів, що рф використовує в Україні; осіб, які постачали БПЛА росії та воєнізованим формуванням рф.

Нагадаємо також, що українська Міжвідомча робоча група з питань реалізації санкційної політики на засіданні 9 грудня рекомендувала після доопрацювання спрямувати до розгляду РНБО пропозиції санкцій проти російських компаній та осіб, причетних до виробництва дронів у рф.