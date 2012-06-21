Бойовик зі Стаханова (нині – Кадієвка) усвідомив хибність свого рішення воювати проти України та вирішив повернутися на підконтрольну владі територію. Військовослужбовці ЗСУ затримали чоловіка під час перетину лінії розмежування та передали співробітникам Служби безпеки України. Таким чином співробітники контррозвідки СБ України спільно з військовими ЗСУ здобули чергові докази участі військовослужбовців ЗС РФ у бойових діях на території тимчасово окупованої території Луганської області.
Як повідомляє прес-центр СБ України, оперативники спецслужби встановили, що на початку 2016 року мешканець Стаханова вступив до лав незаконних збройних формувань проросійських терористів. Спочатку чоловік служив у так званій інженерно-саперній роті, дислокованій в окупованому Луганську, а потім у «4-й окремій мотострілковій бригаді». За свідченнями перебіжчика командирами обох підрозділів є кадрові військові ЗС РФ. Зокрема один із росіян особисто керував військовими навчаннями терористів на території окупованого Лутугинського району та відповідав за переміщення російської спецтехніки з Таганрога Ростовської області до Луганська.
Наразі у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України колишній бойовик активно співпрацює зі слідством та надає свідчення щодо злочинів російських військових та їх маріонеток в ОРДЛО.
Служба безпеки нагадує, що особи, які добровільно поінформували правоохоронні органи про здійснення терористичної діяльності та сприяли її попередженню або припиненню, та якщо в їхніх діях немає складу іншого злочину, звільняються від кримінальної відповідальності.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»