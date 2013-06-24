Під час стабілізаційних заходів на деокупованій Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали одну з організаторів фейкового референдуму рф. За даними слідства, колабораціоністкою виявилася 50річна жителька села Стельмахівка. Вона працювала на місцевому сільськогосподарському підприємстві й після окупації району військами рф пішла на співпрацю з ворогом з ідеологічних міркувань.

У відповідь на лояльність загарбники доручили їй підготовку та проведення фейкового референдуму в її рідному селі. Щоб забезпечити «входження» окупованих рашистами територій до складу рф, громадянка обходила з урною для бюлетенів двори односельців, агітувала місцеве населення проголосувати за «приєднання» до рф; у складі «виборчої комісії» забезпечила «підрахунок голосів» на користь заздалегідь визначеної у кремлі статистики.

Нині колабораціоністка перебуває під вартою. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб); ч. 5 ст. 1111 (участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території). Санкції інкримінованих їй статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

На сайті Луганської ВЦА є повідомлення, що окупанти примушують населення отримати паспорт рф до 1 січня. Раніше то були популізм та бажання самих жителів краю. Тепер уже не запитують, хоче людина чи ні.

Із 1 січня будьякі виплати –— зарплата, соціальні, грошові перекази –— здійснюватимуть тільки за наявності індивідуального особового рахунку. Однак щоб його відкрити, потрібно мати паспорт рф. Безпосередньо силоміць не примушують –– просто залишають без грошей. І не попереджають, що в Україні за цим питанням посилено кримінальну відповідальність.

Є робота в медичних закладах, бо з надходженням великої кількості поранених останнім часом там не вистачає лікарів. Не допомогла навіть примусова мобілізація медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону спрямувало клопотання із проханням про відрядження медперсоналу із центральних та східних областей рф.

Однак і там є труднощі. До прикладу, тривають бунти серед мобілізованих. На одному з навчальних полігонів східного військового округу через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та брак нормальних умов для проживання понад 100 мобілізованих відмовляються виконувати будьякі накази командування та залишати казарму.

Тим часом окупанти задля власної безпеки вимкнули у Кремінній світло, а разом із ним і зв’язок, повністю ізолювавши місцеве населення від зовнішнього світу. У місті майже нікого нема –– всі в підвалах та погребах. Та навіть без світла всі розуміють наближення ЗСУ.