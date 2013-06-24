Американський Сенат одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаді посла США в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

За кандидатуру Бріджит Брінк на посаді посла США в Україні проголосували всі 100 сенаторів.

«Мати посла (в Україні – ред.) у цей критичний час, коли Сполучені Штати продовжують допомагати українському народу… це прекрасна річ, хороша річ, яка допоможе просувати мир, безпеку та свободу», - заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Зазначається, що останнього затвердженого Сенатом посла в Україні Марі Йованович тоді ще президент США Дональд Трамп усунув у 2019 році, у той час, коли він домагався розслідування щодо своїх політичних опонентів. Ця сага призвела до першого імпічменту Трампа.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Джо Байден 25 квітня номінувавпосла США у Словаччині Бріджит А. Брінк на посаду глави американської дипмісії в Україні.

18 травня посольство США в Україні офіційно поновило свою роботу в Києві.