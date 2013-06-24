Верхня палата Конгресу США ухвалила переважною більшістю голосів проєкт закону про короткострокове державне фінансування, який передбачає, в тому числі допомогу для України у сферах безпеки й економіки.

Голосування відбулося в другій половині дня четверга, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Документ підтримали 72 законодавці, проти висловилися 25 сенаторів.

Законопроєкт необхідний для продовження фінансування федеральних установ США в умовах відсутності затвердженого бюджету на наступний фінансовий рік, який у Сполучених Штатах традиційно починається з 1 жовтня. Він дозволить уряду залишати фінансування на рівні поточного року на тимчасовій основі – до середини грудня, або раніше, якщо Конгрес за цей час ухвалить бюджет на 2023 фінансовий рік.

Серед інших статей документ передбачає понад $12 мільярдів на безпеку й економічну допомогу Україні в умовах її протистояння агресії рф. Крім того, до законопроєкту включені статті допомоги постраждалим від стихійного лиха в США.

Як повідомлялося, для того, щоби законопроєкт набув чинності, він має бути схвалений обома палатами Конгресу й підписаний президентом США.