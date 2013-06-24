Сенат Конгресу США – слідом за Палатою представників ухвалив проєкт закону H.R.7691 Про виділення додаткових асигнувань Україні – 2022, який передбачає близько $40 мільярдів з метою реагування на агресію рф проти України.

Голосування в верхній палаті відбулося в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Документ підтримали 86 законодавців, проти висловилися 11 сенаторів.

За останньою версією, законопроєкт передбачає виділення $40,1 мільярда з бюджету США у 2022 фіскальному році для забезпечення «заходів у відповідь на російське вторгнення в Україну». Фінансування виділятиметься через фонди Міністерства юстиції США, Пентагону, Комісії з ядерного регулювання, Міністерства здоров’я та соціальних служб, Держдепартаменту, USAID, Міністерства сільського господарства та Міністерства фінансів США.

Законопроєкт передбачає, серед іншого, виділення коштів на озброєння й техніку, допомогу українським біженцям, нормативно-технічну підтримку з питань ядерної енергетики, екстрену продовольчу підтримку, економічну допомогу Україні. Крім того, виділяється фінансування на розслідування й документування воєнних злочинів, а також встановлення та конфіскацію майна осіб, причетних до вторгнення рф в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден 28 квітня надіслав до Конгресу пропозицію затвердити новий пакет реагування на агресію рф, який передбачав виділення $33 мільярдів на підтримку України. У процесі роботи над документом законодавці запропонували додатково до нього ще кілька мільярдів на продовольчу допомогу та військове обладнання для України.

Палата представників Конгресу США 10 травня ухвалила проєкт закону H.R. 7691.

Для того, щоби документ набув чинності закону, його має підписати президент США.