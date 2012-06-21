Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі Сумської обласної клінічної лікарні відкрили обласний центр рентгенендоваскулярної хірургії із сучасним ангіографом, що значно підвищить якість лікування серцево-судинних захворювань.
Оскільки область серед десяти регіонів України, що беруть участь у реалізації відповідної державної програми, з держбюджету виділено 11,5 мільйона гривень, таку ж суму – з обласного бюджету. На витратні матеріали передбачено ще 8 мільйонів гривень.
За словами начальника управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергія Бутенка, зараз 35 тисяч жителів області потребують коронарографії і 17 тисяч – стентування.
Торік на наявних можливостях зроблено лише 540 коронарографій і 340 стентувань, або лише 2 відсотки тих, хто цього потребує.
Тестове випробування обладнання підтвердило величезні можливості апарата, який моделює 3D-зображення органів, що у свою чергу дозволяє чітко бачити аорту і точно вимірювати діаметр її розширення.
У центрі можна обстежувати і дітей, оскільки рівень рентген-опромінювання відповідає стандартам. До того ж апарат дає можливість працювати синхронно двом бригадам – хірургів та реаніматологів.
У найближчі дні медики розпочнуть приймати пацієнтів.