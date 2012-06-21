Українська Олімпійська збірна здобула на Олімпіаді в Токіо 19 медалей та посіла 16 місце за загальною кількістю нагород. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт під час пресконференції, яка відбулась сьогодні, 12 серпня.

«Хотів би відразу подякувати кожному представнику ЗМІ за велику увагу до спорту. А також привітати нашу олімпійську збірну з чудовим результатом! Уявіть, що серед 206 країн-учасниць українська олімпійська збірна 16-та за загальною кількістю медалей! Кожен восьмий спортсмен нашої збірної здобув медаль, а це значно краще результатів попередньої Олімпіади – тоді 206 атлетів привезли 11 нагород. А сьогодні ми маємо 19 медалей», - наголосив Вадим Гутцайт.

Міністр також додав, що є спортсмени, які зупинилися за крок до п'єдесталу – 23 спортсмени, які посіли 4-6 місця у фінальних змаганнях.

«На сьогодні усі спортсмени отримали грошову винагороду. Нагадаю, за виграні призові місця і медалі на Олімпійських іграх українські спортсмени цьогоріч отримують від держави: за «золото» – 125 тисяч доларів, за «срібло» – 80 тисяч доларів, за «бронзу» – 55 тисяч доларів», - додав Вадим Гутцайт.