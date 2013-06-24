Єврокомісія готова консультуватися з Україною в процесі підготовки свого висновку щодо проєкту рішення Федерального мережевого агентства Німеччини Bundesnetzagentur про сертифікацію «Північного потоку-2». У цьому Єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон запевнила під час зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка.

Так Україна стане активним учасником процесу сертифікації не лише політично, а й юридично. Українську сторону запросили взяти участь і в «групі ризику», створеній відповідно до Регламенту про безпеку постачання, яка складається виключно з держав-членів ЄС. Її мета — консультації про стан енергетичної безпеки України, вироблення спільних рішень і взаємодопомога з європейськими країнами у кризових ситуаціях.

«Розуміємо, як Росія може порушувати європейські правила. І вже робимо всі необхідні кроки для безпеки поставок енергоресурсів у Європу, пропонуючи рішення, які в довгостроковій перспективі зміцнять енергобезпеку всього регіону», — цитує прес-служба Міненерго слова Германа Галущенка.