Середня номінальна заробітна плата в Україні у червні 2021 року становила 14 313 гривень. Порівняно з торішнім червнем вона зросла на 23,6%, реальна заробітна плата зросла на 12,9%. Згідно з даними Держстату, зростання порівняно з торішнім червнем відбулося в усіх видах економічної діяльності. Найбільшими темпами зростала заробітна плата в галузях тимчасового розміщування й організації харчування (на 71,3%), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (39,5%), інформації та телекомунікації (38,4%), охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (36,7%), освіти (31,3%).
Найвищий рівень середньої зарплати у червні зафіксовано в Києві (20 455 гривень), Донецькій (14 988), Київській (14 679) та Миколаївській (14 044 гривні) областях.
Найвищу зарплату отримували працівники галузі інформації та телекомунікацій — 26 197 гривень, фінансової та страхової діяльності — 22 691, державного управління і оборони; обов’язкового соціального страхування — 19 868, професійної, наукової та технічної діяльності — 19 052 гривні.