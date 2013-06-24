Міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук презентували Послам та представникам місій країн-членів G7 в Україні своє бачення та плани щодо подальшого впровадження реформи митниці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Обговорення стосувались кроків Уряду України у розвитку та реформуванні Державної митної служби, а також концепції прозорого відбору керівництва митниці.

“Реформування Держмитслужби є одним із пріоритетів України у процесі інтеграції в ЄС. Ми маємо на меті трансформацію української митниці у східний кордон Європи за стандартами ЄС і водночас посилення її безпекової функції. Навіть в умовах повномасштабної війни Україна успішно впроваджує такі зміни за підтримки міжнародних партнерів. Ми зацікавлені в розбудові ефективної, високотехнологічної та прозорої митниці, що потребує часу, виважених рішень та консолідованої підтримки”, – зазначив Сергій Марченко.

Від початку 2024 року митні надходження до Держбюджету України сягають близько 329 млрд гривень (на кінець липня 2024 року). В умовах воєнного стану всі внутрішні ресурси спрямовуються на забезпечення сектору безпеки та оборони. В цьому контексті ефективне та прозоре виконання митницею бюджетного плану є важливим внеском у фінансування потреб Збройних Сил.

Реформування митниці передбачено Планом України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також є одним із структурних маяків в рамках Програми МВФ Extended Fund Facility.

“Мінфін продовжує активно працювати над імплементацію митного законодавства ЄС і розробкою нового Митного кодексу, а також над впровадженням IT й інших спільних митних процедур для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та спрощення ведення бізнесу. Переконаний, що подальший супровід перезавантаження української митниці за підтримки міжнародних експертів матиме вирішальне значення в ефективності цього процесу”, – додав Юрій Драганчук.

У свою чергу, Посли та представники посольств країн-членів G7 в Україні відзначили прозорість Уряду в напрацьованому плані заходів та процесі імплементації реформ, а також висловили готовність продовжити детальні обговорення необхідних кроків за реформою.

В обговоренні взяли участь Надзвичайна та Повноважна Послиня США в Україні Бріджит Брінк, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, заступник Глави Місії Посольства Італії в Україні Франческо Пеше, тимчасово повірений у справах Сполученого Королівства Ніколас Гаррокс, тимчасового повірений у справах Франції Бенджамін Рьоріг, директор з питань розвитку Посольства Канади Хонг-Вон Юй, керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні Генрік Гуйтфельдт та другий сектетар з політичних питань Посольства Німеччини Мілена Кляйне.