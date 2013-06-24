Вчора Сергій Марченко підписав кредитний договір на суму 200 млн євро між Україною в особі Міністра фінансів України як позичальником і Урядом Італійської Республіки в особі Міністра економіки та фінансів Італійської Республіки як кредитором. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському Уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні видатки. Я вдячний за вагому підтримку України у важкий для нас період, це вчергове демонструє міцну дружбу та надійне партнерство між нашими країнами», – зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Кредит надається на пільгових умовах — на 15 років з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком 7,5 років та за нульовою процентною ставкою.

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для покриття видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.