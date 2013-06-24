16 січня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про підписання Угоди щодо відтермінування платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених у рамках співробітництва Уряду України з Урядом Японії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зазначену Угоду у формі обміну нотами між Урядами України та Японії.

Угода передбачає перенесення виконання боргових зобов'язань у розмірі близько 50 млн доларів США (8 млрд ієн) за позиками, залученими у рамках чотирьох кредитних угод, на 2027-2031 роки.

«Я вдячний Уряду Японії за розуміння потреб України та підтримку нашої фінансової системи. Відтермінування платежів з обслуговування та погашення кредитів дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет та направити кошти на фінансування потреб безпеки і оборони», — зазначив Сергій Марченко під час зустрічі з Кунінорі Мацудою.

Також Міністр фінансів зауважив, що у поточному році розраховує на підтримку Японії, яка головуватиме у G7 протягом 2023 року, та зміцнення співпраці між урядами країн.