Міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова зустрілись з Головою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер, в рамках робочого візиту до Вашингтону. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили поточну фінансову та економічну ситуацію в Україні, а також можливості посилення фінансової підтримки від міжнародних фінансових організацій та країн-донорів.

«Ми вдячні Агентству США з міжнародного розвитку за підтримку українського народу. З 1992 року USAID успішно реалізовує в Україні низку проектів, зокрема, у приватному секторі, сферах енергетики, сільського господарства, охорони здоров’я. Підтримка Агентства є драйвером для української економіки, що особливо важливо для нас в умовах повномасштабної війни», - зазначив Сергій Марченко.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, Уряд Сполучених Штатів Америки за участі USAID надав Уряду України пряму бюджетну підтримку в загальному розмірі 8,5 млрд дол. США.

Довідково

23 вересня цього року, Міністр фінансів України Сергій Марченко, Директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп та керівник проекту USAID з реформування державних підприємств (SOERA) Крейг Р. ВанДевельде підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співпраці між Агентством, Міністерством фінансів України та Делойт Консалтинг. У рамках цього Меморандуму передбачено тристоронню співпрацю щодо оптимізації та зміцнення існуючих систем Уряду України щодо моніторингу, прозорості, перевірки та звітності, які використовуються для управління всіма коштами прямої бюджетної підтримки від Уряду США.