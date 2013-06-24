Вчора, 27 березня, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Єврокомісаром із питань бюджету та адміністрування Йоханнесом Ханом. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зустрічі також взяли участь заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, заступник Міністра фінансів Ольга Зикова, Генеральний директор Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (Office européen de lutte anti-fraude - OLAF) Вілле Італа, Тимчасово повірений у справах ЄС в Україні Фредерік Коен та член Європейського суду аудиторів Марек Опіола.

Сторони обговорили стан виконання масштабної макрофінансової програми ЄС на 2023 рік та співпрацю з Європейською Комісією і OLAF у покращенні захисту коштів ЄС в Україні.

“Вдячний Європейській Комісії за розуміння проблем України та оперативне ухвалення конструктивних рішень, які дозволяють задовольнити найнагальніші потреби України в умовах повномасштабної війни. З 24 лютого 2022 року, ЄС надав Україні 11,7 млрд євро макрофінансової допомоги, які були спрямовані на збереження економічної стабільності в державі”, — зазначив Сергій Марченко.

У свою чергу представники ЄС запевнили у непохитній підтримці України, а також відзначили зусилля щодо виконання Україною умов, передбачених програмою макрофінансової допомоги ЄС на 2023 рік.

Також Міністр фінансів наголосив на готовності української сторони поглиблювати співпрацю з ЄС у впровадженні антикорупційної реформи та забезпеченні прозорості і підзвітності використання бюджетних коштів.

“Ми відкриті до співпраці з нашими партнерами для покращення ефективності використання як зовнішнього фінансування, так і внутрішніх надходжень. Прозорість та підзвітність – пріоритет Уряду України у побудові міцних відносин із нашими союзниками”, — зазначив Міністр фінансів України.

У рамках зустрічі відбулось підписання Адміністративної домовленості про співробітництво між Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству та Державною аудиторською службою України.