У Чернігівській області проведено спільну нараду з питань удосконалення захисту населення, яке мешкає у прикордонних районах і зазнає артилерійських та мінометних обстрілів.

У заході, що відбувся на виконання завдання Президента України, взяв участь командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, командир угруповання військ бригадний генерал Дмитро Красильников, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та представники органів державної влади.

Як повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, під час наради були визначені шляхи вирішення питань зменшення втрат серед цивільного населення і протидії руйнуванню приватних споруд та об’єктів інфраструктури.

– Головне завдання – наші громадяни мають бути в безпеці й відчувати, що військове командування та органи державної влади на місцях точно захистять їх у разі будь-яких загроз, – наголосив командувач. – Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх намірів наносити вогневе ураження по цивільних об’єктах. Тому нам необхідно зробити все можливе для того, щоб місцеве населення, яке мешкає у прикордонні Чернігівщини, не потерпало від ворожих обстрілів. Ми визначили конкретні заходи, які будемо в подальшому втілювати в життя.