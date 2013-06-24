З нагоди відзначення Різдва Христова та Нового року за дорученням командувача Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергія Наєва духовенство Православної Церкви України та військових капеланів було нагороджено відомчими відзнаками та грамотами.

– Українське духовенство завжди перебуває разом з нашими військовими. Священнослужителі з хрестом і молитвою боронять Україну на духовному фронті, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що служіння військових капеланів в лавах ЗС України наразі є важливим і необхідним. Адже в сучасних умовах військовослужбовці потребують реальної духовної опіки.

– Саме капелан своєю молитвою, своїм пастирським словом допомагає військовослужбовцям вистояти, попри важкі випробування, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Своєю чергою архієпископ Дніпровський та Криворізький Симеон (Зінкевич) зазначив, що Православна Церква України невтомно молиться за нашу державу та її захисників, які воюють зі злом та пітьмою в обличчі російського агресора.

- З Божою допомогою ми неодмінно переможемо підступного ворога, який порушує християнські заповіді та зневажає усі цінності людської моралі, – підкреслив архієпископ Дніпровський та Криворізький Симеон.

- Дніпровська єпархія Православної Церкви України проводить велику волонтерську роботу, реалізує багато важливих соціальних проектів заради підтримки переселенців. Капелани єпархії духовно підтримують Захисників України. У цей непростий час Церква разом зі своїм народом розділяє біль і радіє спільним Перемогам! – наголосив Керуючий Дніпропетровською єпархією Православної Церкви України Високопреосвященнійший архієпископ Симеон (Зінкевич).

Борис КУТОВИЙ