Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій НАЄВ про готовність наших сил до відбиття загрози з повітря над Київщиною:

«Наразі небо над столицею захищене. Такий висновок підтверджує розгалужена система різноманітних зразків протиповітряної оборони, що розосереджені у визначених місцях Київської області.

Окрім того дані сили та засоби здійснюють постійний маневр на місцевості для того, щоб ворог не вирахував, де саме перебувають наші засоби протиповітряної оборони.

Вся ця система постійно підтримується у бойовій готовності. Зокрема, організоване своєчасне оповіщення та надання цілевказівок через відповідні канали системи управління. Завдяки цьому, кожен розрахунок та екіпаж у стислі терміни отримують своє окреме завдання до відбиття загрози з повітря».