Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій НАЄВ про заходи протидії проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника на об’єкти критичної інфраструктури:

«На даний час охорона та оборона державних об’єктів критичної інфраструктури у Північній операційній зоні здійснюється за посиленим варіантом.

Для відбиття можливого проникнення на територію України озброєних військових груп противника, на основних маршрутах можливого руху облаштовані вогневі опорні пункти, а також організована взаємодія з підрозділами всіх Сил оборони щодо порядку оповіщення у разі виявлення диверсійно-розвідувальних груп противника.

Щоденно на ділянках відповідальності виставляються посилені прикордонні наряди, здійснюється моніторинг прилеглої території з використанням безпілотної авіації, ведеться постійне спостереження за повітряною обстановкою всіма засобами протиповітряної оборони.

Крім того проводяться заходи із додаткового інженерного облаштування позицій та нарощування інженерного обладнання».