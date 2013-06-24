Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів, які боронять Північні рубежі нашої держави, до відбиття можливого нападу агресора.

За словами командувача, Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури – нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами.

Дані заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил противника на території республіки білорусь, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру.

– На території республіки білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії. Зокрема, мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Своєю чергою на території Київської області на одному з важливих державних об’єктів критичної інфраструктури відбулось тренування з підрозділами , які здійснюють охорону та оборону зазначеного об’єкта. Злагоджені і чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у випадку, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об’єкта.