Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав військовослужбовців з прийдешніми новорічно-різдвяними святами.

Під час робочої поїздки по підрозділах, які виконують завдання на Північному напрямку, командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав військовослужбовців з прийдешніми новорічно-різдвяними святами.

– Хай Новий 2023 рік буде щедрим на успіхи та звитяги, збереже дух і єдність нашого народу, подарує нам усім довгоочікувану перемогу, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Своєю чергою, командувач висловив вдячність захисникам і захисницям за невтомну працю та щоденну службу, побажав міцного здоров’я, сил, витримки та завзяття, вручивши відомчі відзнаки та цінні подарунки.

– Незважаючи на усі труднощі та перешкоди, які випали на долю нашої країни, ми продовжуємо самовіддано стримувати російську збройну агресію. Ми зберегли Батьківщину і берегтимемо її далі. Я пишаюся вами й щиро дякую за сумлінне виконання військового обов’язку, а вашим родинам – за розуміння і підтримку, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.