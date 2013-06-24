Маленькі українці - мешканці села Шестовиця, що на Чернігівщині, відвідали виставу Національного державного театру України, що на площі Перемоги у Києві.

Маленькі українці - мешканці села Шестовиця, що на Чернігівщині, відвідали виставу Національного державного театру України, що на площі Перемоги у Києві. Святковий захід відбувся під гаслом «Даруємо радість дітям, які бачили війну», завдяки національному мистецькому проекту «ARTПЕРЕМОГА», засновником якого є командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Село Шестовиця, з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну було зайнято окупантами, то діти, для яких було влаштовано святкове дійство, бачили жахи війни на власні очі.

Приємним сюрпризом стала зустріч дітей з захисниками України перед виставою. Військовики поспілкувалися з малечею й вручили кожному солодкий подарунок.

Як повідомив засновник проєкту, командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, маленькі українці місяць жили в російській окупації та вже встигли відчути на собі наслідки війни. - Наша мета подарувати цим дітям радість і позитивні емоції, які б змогли стерти з їхньої пам‘яті всі ті страхи і травмувальні спогади, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що військовослужбовці ЗС України докладатимуть максимум зусиль і робитимуть все для тобто, аби діти почували себе в безпеці.

Варто зазначити, що серед глядачів вистави також був присутній маленький Герой Єгор Шемет, якого нещодавно Президент України нагородив за величезну сміливість та мужність.

Хлопчик з бабусею ховався у погребі й щосили намагався піклуватися про рідних.

Зараз Єгор хоче якнайшвидше відремонтувати свій дім, який знищили російські війська, та допомогти старшому брату, котрий після сильних вибухів майже не говорить.

Вже сьогодні він будує плани на майбутнє – хлопчик мріє стати військовим.

– Нас не перемогти, якщо в нашій країні ростуть такі діти. Коли хочеться зазирнути в майбутнє України, варто глянути на маленьких українців і зрозуміти, що воно прекрасне й заради нього варто відчайдушно боротися, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, національний мистецький проект «ARTПЕРЕМОГА», був заснований у 2018 році. За період діяльності організовано та проведено 60 виступів найкращих артистів та театральних колективів, на яких побували понад 17 500 тисяч дітей та глядачів дорослого віку. Керівником проекту «ARTПЕРЕМОГА» є офіцер Командування Об’єднаних Сил ЗС України, письменник Борис Кутовий, а художнім куратором – театральний діяч, режисер-постановник Максим Добролюбов.

Допомогу у проведенні акції надав український культурний центр «Дніпро» і громада українців м. Баффало, США, на чолі з Романом Коваликом та Петром Петришиним.