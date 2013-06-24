Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій НАЄВ про очікуваний візит володимира путіна до республіки біларусь:

«Нещодавно очільник кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил російської федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, він розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.

Відразу після цього він анонсував зустріч з керівництвом республіки білорусь, яка відбудеться незабаром На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі».