Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повністю готові до можливого наступу ворога с території білорусі та попередив окупантів.
«Угрупування військ, які боронять Україну у північній операційній зоні готуються до активної оборони на випадок повторного наступу російських окупаційних військ з території республіки білорусь», - йдеться в повідомленні прес-центру командування Об’єднаних сил ЗСУ.
Наєв також заявив, що в окопах окупантів чекати вже ніхто не буде.
«В окопах чекати ворога вже не будемо. Активне вогневе ураження для окупантів почнеться з моменту перетину державного кордону», - додав Наєв.
Також командувач Об’єднаних Сил попередив російські війська про пастку, яка їх чекає в Україні.
«Заміновані мости та автомагістралі, інженерні загородження у лісах та населених пунктах стануть для ворога пасткою», - сказав він.